Howrah News: 48 घंटे बाद घर लौटी स्टेट लेवल राइफल शूटर, पिता बोले- बेटी सुरक्षित लौट आई, यही सबसे बड़ी राहत

प्रारंभिक पूछताछ में दमयंती ने पुलिस को बताया कि पढ़ाई और शूटिंग करियर के बीच संतुलन नहीं बना पाने के कारण वह मानसिक तनाव में थी। इसी वजह से वह घर छोड़कर चली गई थी। पुलिस फिलहाल उसके बयान का सत्यापन कर रही है और मामले के सभी पहलुओं की जांच में जुटी है। पुलिस के अनुसार, दमयंती पिछले दो दिनों तक अकेले विभिन्न स्थानों पर घूमती रही और अंततः शनिवार सुबह अपने जिले लौट आई, जहां से उसे बरामद कर लिया गया।