सोनम वांगचुक के खिलाफ कार्रवाई पर ममता बनर्जी ने केंद्र पर साधा निशाना,कहा-युवाओं की आवाज को नजरअंदाज कर रही सरकार

Sonam Wangchuk Hunger Strike: पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने शनिवार को पर्यावरणविद सोनम वांगचुक के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बातचीत करने के बजाय शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों को दबा रही है। ममता बनर्जी ने वांगचुक की सेहत को लेकर चिंता जताई और कहा, सोनम वांगचुक की सेहत और भलाई को लेकर बहुत चिंतित हूं।