जंतर-मंतर से अस्पताल के बिस्तर पर लाए जाने के बाद भी सोनम वांगचुक अपनी भूख हड़ताल जारी रखने के संकल्प पर पूरी तरह अडिग हैं। डॉक्टरों ने मेडिकल बुलेटिन में बताया कि उनकी बिगड़ती सेहत और डिहाइड्रेशन को देखते हुए उन्हें तुरंत इंट्रावेनस (IV) फ़्लूइड और ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन (ORS) लेने की सलाह दी गई थी। हालांकि, सोनम वांगचुक ने डॉक्टरों की सलाह नहीं मानी। उन्होंने कोई भी IV फ़्लूइड, ORS या किसी भी तरह की दवा लेने से इनकार कर दिया है। वे अस्पताल में बिना कुछ खाए-पिए अपनी भूख हड़ताल जारी रखे हुए हैं।