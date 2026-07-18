Jaipur Delhi Highway Traffic Jam: NH-48 पर हाईटेंशन तार गिरा, जयपुर-दिल्ली हाईवे पर घंटों जाम

Delhi Jaipur Road Jam: अगर आप दिल्ली-जयपुर नेशनल हाईवे (NH-48) से सफर करने की योजना बना रहे हैं, तो जरा संभल जाइए। आज इस व्यस्ततम हाईवे पर उस समय हड़कंप मच गया जब अचानक एक हाईटेंशन (High-Tension) बिजली का तार टूटकर सीधे सड़क पर आ गिरा। इस अप्रत्याशित हादसे के बाद सुरक्षा के लिहाज से दोनों तरफ के ट्रैफिक को तुरंत रोक दिया गया, जिसके चलते हाईवे पर देखते ही देखते कई किलोमीटर लंबा भीषण जाम लग गया। वीकेंड और काम-काज के चलते हजारों मुसाफिर घंटों तक भीषण गर्मी और उमस के बीच सड़कों पर रेंगने को मजबूर हो गए।