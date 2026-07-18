Jaipur Delhi Highway Traffic Jam: NH-48 पर हाईटेंशन तार गिरा, जयपुर-दिल्ली हाईवे पर घंटों जाम

High-Tension Wire Falls on NH-48
Delhi Jaipur Road Jam: अगर आप दिल्ली-जयपुर नेशनल हाईवे (NH-48) से सफर करने की योजना बना रहे हैं, तो जरा संभल जाइए। आज इस व्यस्ततम हाईवे पर उस समय हड़कंप मच गया जब अचानक एक हाईटेंशन (High-Tension) बिजली का तार टूटकर सीधे सड़क पर आ गिरा। इस अप्रत्याशित हादसे के बाद सुरक्षा के लिहाज से दोनों तरफ के ट्रैफिक को तुरंत रोक दिया गया, जिसके चलते हाईवे पर देखते ही देखते कई किलोमीटर लंबा भीषण जाम लग गया। वीकेंड और काम-काज के चलते हजारों मुसाफिर घंटों तक भीषण गर्मी और उमस के बीच सड़कों पर रेंगने को मजबूर हो गए।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, तार गिरते ही तेज चिंगारियों के साथ जोरदार आवाज हुई, जिससे वाहन चालकों में डर का माहौल बन गया। गनीमत यह रही कि तार सीधे किसी गाड़ी पर नहीं गिरा, जिससे एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन, पुलिस और बिजली विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं। सबसे पहले बिजली आपूर्ति को कटवाया गया ताकि कोई बड़ा करंट न फैले। इसके बाद युद्धस्तर पर तार को हटाने और मरम्मत का काम शुरू किया गया।
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