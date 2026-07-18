Sonam Wangchuk को जंतर-मंतर से हटाने पर आई राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया, बोले- ‘सरकार के मुख्य सिद्धांत असत्य और हिंसा हैं’

नई दिल्ली के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) सचिन शर्मा ने कहा कि सोनम वांगचुक की तबीयत खराब होने के बाद डॉक्टरों की सलाह और दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुरूप उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। डीसीपी के मुताबिक, कार्रवाई के दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने मेडिकल टीम और पुलिस की कार्रवाई में बाधा डालने की कोशिश की, जिससे थोड़ी देर के लिए हंगामा हुआ। उन्होंने कहा कि पुलिस ने अधिकतम संयम बरतते हुए पूरी कार्रवाई शांतिपूर्वक पूरी की।