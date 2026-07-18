CJP Protest: ‘कॉकरोच पार्टी ने 20 जुलाई को संसद मार्च के लिए कोई इजाजत नहीं मांगी है’ दिल्ली पुलिस का बड़ा दावा

संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों सदनों का चार सप्ताह का यह सत्र बुलाने की मंजूरी दी है। सत्र के दौरान नई दिल्ली जिले में संसद भवन, इंडिया गेट और आसपास के क्षेत्रों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू रहती है। इसके तहत चार या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने, बिना अनुमति जुलूस या रैली निकालने और हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध रहता है।