Sonam Wangchuk: सोनम वांगचुक को लेकर अन्ना हजारे की आई पहली प्रतिक्रिया, बोले-सरकार को दुखद नतीजे का इंतजार नहीं करना चाहिए

Sonam Wangchuk Hunger Strike: दिल्ली के जंतर-मंतर पर 21 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे पर्यावरण कार्यकर्ता और शिक्षाविद् सोनम वांगचुक को शनिवार सुबह दिल्ली पुलिस सफदरजंग अस्पताल ले गई। इस घटनाक्रम के बाद सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने सरकार से अपील करते हुए कहा कि किसी दुखद परिणाम का इंतजार करने के बजाय बातचीत के जरिए समाधान निकालना चाहिए। वहीं, वांगचुक की पत्नी गीतांजलि डी. अंगमो ने उनके इलाज और अस्पताल में रखे जाने के तरीके पर गंभीर सवाल उठाए हैं।