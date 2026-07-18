सोनम वांगचुक को जबरन अस्पताल ले जाने पर भड़की पत्नी गीतांजलि, बोलीं- ‘अगर वो नहीं आ पाए, तो सोमवार को मार्च मैं संभालूंगी’

गीतांजलि आंगमो का कहना है कि सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से सफदरजंग अस्पताल लाया गया, लेकिन न तो सोनम को इसकी जानकारी दी गई और न ही उन्हें बताया गया। कल शाम ही डॉक्टरों ने उनकी जांच की थी और उनका सबकुछ ठीक था। लेकिन अब हमें बताया जा रहा है कि उनका पोटैशियम लेवल गिरकर 2.9 हो गया है और उनकी जान को खतरा है। एक ही शाम में पोटैशियम 4.3 से घटकर 2.9 पर आ जाना मेडिकल तौर पर मुमकिन ही नहीं है। जब हमने इसकी रिपोर्ट मांगी, तो वे रिपोर्ट हमें दिखा तो रहे हैं, लेकिन दे नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे इस बात पर भरोसा करने में दिक्कत आ रही है।