‘स्थिति जानलेवा बताई गई है, मेडिकल हेल्थ अपडेट नहीं दिखा रहे’, सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि का आरोप

गीतांजलि आंग्मो ने अस्पताल के भीतर की स्थिति साझा करते हुए बताया कि वहां फिलहाल कोई वास्तविक इलाज नहीं चल रहा है, सिर्फ निगरानी और टेस्ट किए जा रहे हैं। गीतांजलि ने कहा कि प्रशासन अब हमें बता रहा है कि सोनम जी के शरीर में पोटैशियम का स्तर काफी गिर गया है और यह एक जानलेवा स्थिति है। लेकिन जब हमने इस दावे की सच्चाई देखने के लिए मेडिकल रिपोर्ट मांगी, तो वे हमें रिपोर्ट दिखाने से साफ मना कर रहे हैं।' अस्पताल की इस बेरुखी को देखते हुए परिवार ने फैसला किया है कि वे अब किसी बाहरी (प्राइवेट) लैब से सोनम वांगचुक के ब्लड टेस्ट करवाएंगे।