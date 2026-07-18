‘उन्हें कमजोरी और डिहाइड्रेशन है’, सोनम वांगचुक की तबीयत को लेकर सफदरजंग हॉस्पिटल ने जारी किया पहला हेल्थ बुलेटिन

अभिजीत दीपके ने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि सोनम वांगचुक को बेहद अमानवीय तरीके से, एक क्रिमिनल की तरह उठाकर और घसीटकर ले जाया गया है। उन्होंने साफ किया कि सरकार चाहे कितना भी बल प्रयोग कर ले, लेकिन उनका यह प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से ही आगे बढ़ता रहेगा। दीपके ने देश की जनता और वांगचुक के समर्थकों से भावुक अपील करते हुए आंदोलन को और तेज करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि हम सभी लोग सोनम सर के दिखाए गए शांति और सत्य के रास्ते पर ही आगे चलेंगे। देश के सभी लोग अपने-अपने शहरों और गांवों में इस दमन के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन शुरू करें। लेकिन ध्यान रहे, प्रदर्शन के दौरान अपने हाथों में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बाबासाहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर और देश के संविधान की फोटो जरूर रखें।'