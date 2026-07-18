राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए रिया नाम की छात्रा के पिता राजेश से हुई मुलाकात का जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि बेटी को खोने के बाद राजेश पूरी तरह टूट चुके हैं और उनका दर्द देखकर हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं। राहुल गांधी ने कहा कि यह केवल एक परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि ऐसे अनेक परिवार हैं जिन्होंने पेपर लीक के कारण अपने बच्चों का भविष्य और खुशियां खो दी हैं। उन्होंने लिखा, हर नाम के पीछे एक मां और एक पिता हैं, जिनके लिए अब कोई कल नहीं बचा। इस व्यवस्था को शुरुआत से फिर बनाना होगा, जहां बच्चों को तनाव नहीं बल्कि सुरक्षा मिले और माता-पिता को उनके त्याग का फल आंसू नहीं, सफलता के रूप में मिले।