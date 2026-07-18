18 जुलाई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘शिक्षा व्यवस्था को नए सिरे से बनाने की ज़रूरत’, पेपर लीक की घटनाओं के बीच विपक्ष के नेता राहुल गांधी की बड़ी मांग

पेपर लीक की बढ़ती घटनाओं के बीच राहुल गांधी ने शिक्षा व्यवस्था को नए सिरे से तैयार करने की मांग की है। उनका कहना है कि छात्रों का भविष्य सुरक्षित रखने और अभिभावकों का भरोसा लौटाने के लिए परीक्षा प्रणाली में बड़े सुधार जरूरी हैं।
2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Himadri Joshi

Jul 18, 2026

Rahul Gandhi

राहुल गांधी (फोटो- एएनआई)

देशभर में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामलों ने छात्रों और उनके परिवारों की चिंता बढ़ा दी है। प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता और सुरक्षा को लेकर लंबे समय से सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह नए सिरे से तैयार करने की जरूरत है ताकि छात्रों को तनाव नहीं बल्कि सुरक्षा मिले और अभिभावकों की मेहनत का परिणाम आंसुओं में नहीं, सफलता में दिखाई दे। उन्होंने कहा कि पेपर लीक ने अनेक परिवारों को गहरा दर्द दिया है और इस समस्या का स्थायी समाधान जरूरी है।

पेपर लीक से प्रभावित परिवारों का दर्द

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए रिया नाम की छात्रा के पिता राजेश से हुई मुलाकात का जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि बेटी को खोने के बाद राजेश पूरी तरह टूट चुके हैं और उनका दर्द देखकर हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं। राहुल गांधी ने कहा कि यह केवल एक परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि ऐसे अनेक परिवार हैं जिन्होंने पेपर लीक के कारण अपने बच्चों का भविष्य और खुशियां खो दी हैं। उन्होंने लिखा, हर नाम के पीछे एक मां और एक पिता हैं, जिनके लिए अब कोई कल नहीं बचा। इस व्यवस्था को शुरुआत से फिर बनाना होगा, जहां बच्चों को तनाव नहीं बल्कि सुरक्षा मिले और माता-पिता को उनके त्याग का फल आंसू नहीं, सफलता के रूप में मिले।

देहरादून में छात्रों के बीच उठाया मुद्दा

राहुल गांधी की यह टिप्पणी शुक्रवार को उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम के दौरान रिया के पिता से हुई मुलाकात के बाद आई। इस कार्यक्रम में राजेश ने बताया कि उनकी बेटी 3 मई को परीक्षा देकर बेहद खुश लौटी थी। बाद में जब पेपर लीक की खबर सामने आई तो उसने अपने मोबाइल पर यह समाचार दिखाया और कहा कि प्रश्नपत्र वास्तव में लीक हुआ है। उन्होंने राहुल गांधी से संसद में यह मुद्दा उठाने की अपील करते हुए कहा कि जो उनकी बेटी के साथ हुआ, वह किसी अन्य परिवार के साथ नहीं होना चाहिए।

सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

देहरादून के कार्यक्रम में राहुल गांधी ने सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले दस वर्षों में करीब 7.5 करोड युवाओं को पेपर लीक की घटनाओं का नुकसान उठाना पड़ा है। उन्होंने दावा किया कि आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर प्रश्नपत्र इंटरनेट, टेलीग्राम और सिग्नल जैसे प्लेटफॉर्म पर बड़ी रकम लेकर उपलब्ध कराए जाते हैं। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि पिछले दशक में 152 पेपर लीक की घटनाएं हुईं, लेकिन किसी भी मामले में दोषियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि यह केवल परीक्षा का नहीं बल्कि देश के युवाओं के भविष्य और उनकी मेहनत से जुड़ा गंभीर मुद्दा है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

18 Jul 2026 01:47 pm

Published on:

18 Jul 2026 01:26 pm

Hindi News / National News / ‘शिक्षा व्यवस्था को नए सिरे से बनाने की ज़रूरत’, पेपर लीक की घटनाओं के बीच विपक्ष के नेता राहुल गांधी की बड़ी मांग

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

अभीषेक बनर्जी के पार्टी दफ्तर पर बुल्डोजर कार्रवाई, नोटिस का जवाब नहीं देने पर लिया गया एक्शन

Abhishek Banerjee office demolition
राष्ट्रीय

सोनम वांगचुक तबीयत पर केंद्र पर बरसीं ममता बनर्जी, बोलीं- लोकतंत्र में आवाज दबाना नहीं, संवाद जरूरी

Mamata Banerjee
राष्ट्रीय

सोनम वांगचुक को जबरन अस्पताल ले जाने पर भड़की पत्नी गीतांजलि, बोलीं- ‘अगर वो नहीं आ पाए, तो सोमवार को मार्च मैं संभालूंगी’

Sonam Wangchuk hunger strike, Geetanjali Angmo statement
नई दिल्ली

ईरान-अमेरिका सैन्य संघर्ष का भारत पर दोहरी मार, प्रवासी मजदूरों की नौकरियों पर संकट

Iran attacking Dubai
राष्ट्रीय

भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट ‘विक्रम-1’ लॉन्च, अंतरिक्ष में रचा गया नया इतिहास

rocket 'Vikram-1' launched
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.