सोनम वांगचुक का अनशन या कोई और वजह? अचानक दिल्ली पुलिस कमिश्नर की छुट्टी, IB से आए अनुराग कुमार

IPS Anurag Kumar new Delhi Police Commissioner: केंद्र सरकार ने शुक्रवार को बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए 1994 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के स्पेशल डायरेक्टर रहे अनुराग कुमार को दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त कर दिया। उन्होंने सतीश गोलचा की जगह ली है। हालांकि, गोलचा को अचानक पद से हटाने के फैसले ने राजनीतिक गलियारों में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष इस बदलाव को सोनम वांगचुक के आंदोलन से जोड़ रहा है, जबकि सूत्रों के हवाले से महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप मामले को भी इसकी एक संभावित वजह बताया जा रहा है। फिलहाल गृह मंत्रालय ने बदलाव की कोई आधिकारिक वजह नहीं बताई है।