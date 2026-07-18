पूरी घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि स्याही फेंके जाने के तुरंत बाद मंच के चारों ओर भारी भीड़ जमा हो गई और सुरक्षाकर्मियों को स्थिति को संभालने में मशक्कत करनी पड़ी। स्याही फेंके जाने को लेकर अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पे प्रतिक्रिया भी दी। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक लाइन में लिखा, "ब्लू इज माई कलर…जय भीम"। दीपके के इस बयान ने नेटिज़न्स के बीच तीखी बहस छेड़ दी है और सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।