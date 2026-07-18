क्या केवल पैसे के लिए नौकरी छोड़ रहे वैज्ञानिक, ISRO से कितना अलग है NASA का वर्क कल्चर?

इस साल की शुरुआत में PSLV को मिली दोहरी नाकामियों ने लॉन्च की गतिविधियों में और देरी कर दी है, और इसरो ने अभी तक विफलता का विस्तृत विश्लेषण सार्वजनिक नहीं किया है। संगठन के कुछ हिस्सों में इस बात पर भी चर्चा बढ़ रही है कि फैसले लेने की प्रक्रिया ज़्यादा सेंट्रलाइज़्ड होती जा रही है। कई मौजूदा और पूर्व अधिकारी मानते हैं कि बड़े तकनीकी और प्रशासनिक फैसले अब चेयरमैन के ऑफिस तक ही सीमित हो गए हैं, जिससे मंज़ूरी मिलने में देरी होती है और काम करने के तरीके में लचीलापन कम हो जाता है।