<strong>विवरण :</strong> भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) भारत सरकार का अंतरिक्ष संस्था है जिसका मुख्यालय कर्नाटक की राजधानी बेंगलूरु में स्थित है। वर्ष 1969 में स्थापित, इसरो ने इंडियन नेशनल कमिटि फॉर स्पेस रिसर्च (आईएनसीओएसपीएआर) की जगह ली थी। आईएनसीओएसपीएआर की स्थापना 1962 में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू और उनके करीबी सहयोगी विक्रम साराभाई के प्रयासों से किया गया था। संस्था का मुख्य काम भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीक उपलब्ध करवाना है। इसरो में करीब 17 हजार कर्मचारी और वैज्ञानिक कार्यरत हैं। इसरो ने भारत के पहले उपग्रह 'आर्यभट्टÓ का निर्माण किया था जिसे 19 अप्रेल, 1975 में सोवियत संघ ने अपने यहां से अंतरिक्ष के लिए छोड़ा था। उपग्रह का नाम महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। अंतरिक्ष में

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