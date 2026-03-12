ISRO-AIIMS Partnership: मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए इसरो और एम्स मिलकर विकसित करेंगे स्पेस मेडिसिन

ISRO और AIIMS के इस जॉइंट प्रोजेक्ट से रिसर्च जैसे क्षेत्रों में मानव शरीर विज्ञान, इम्यूनोलॉजी, जीनोमिक्स, माइक्रोग्रैविटी में मस्कुलोस्केलेटल स्वास्थ्य, माइक्रोबायोम, व्यवहारिक स्वास्थ्य, हृदय और स्वायत्त विनियमन शामिल हैं। दोनों के बीच इस पार्टनरशिप से भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम, जैसे गगनयान मिशन मज़बूत होंगे। अंतरिक्ष में माइक्रोग्रैविटी, विकिरण और लंबी अवधि की यात्रा के प्रभावों की रिसर्च कर अंतरिक्ष यात्री के स्वास्थ्य चुनौतियों जैसे हड्डी का नुकसान, मांसपेशी क्षय और रक्त संचार परिवर्तन को संबोधित किया जाएगा। इसके अलावा यह रिसर्च धरती पर स्वास्थ्य देखभाल में सुधार ला सकता है, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, हृदय रोग और मांसपेशी हानि के उपचार में। साथ ही इससे अंतःविषयक रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा, नए नवाचारों को जन्म मिलेगाऔर भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं को समर्थन मिलेगा। यह पार्टनरशिप देश के वैज्ञानिक समुदाय के लिए नए अवसर पैदा करेगा, जो अंततः मानवता के लाभ के लिए होगा।