LPG Crisis: जमाखोरी रोकने के लिए छापेमारी, होटलों को ईंधन के लिए लकड़ी के इस्तेमाल की मंजूरी

उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने LPG संकट पर प्रदेश के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने निर्देश दिया कि ईंधन और कुकिंग गैस की जमाखोरी या कालाबाजारी के खिलाफ छापे मारें। प्रशासन को पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी की मजिस्ट्रेट जांच कराई जाए। अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि LPG गैस सिलेंडर की बिक्री सामान्य बनी रहे। यूपी के कई शहरों में LPG सिलेंडर का संकट साफ नजर आ रहा है। बुधवार को लखीमपुर, गोरखपुर और झांसी में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें नजर आई। लोगों ने कहा कि एडवांस बुकिंग के बावजूद उन्हें 5 से 10 दिनों से सिलेंडर नहीं मिले हैं। वहीं, गोरखपुर में पुलिस ने गैस एजेंसी की कतार में खड़े लोगों के बीच झड़प हो गई। इसके बाद पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा।