13 साल का इंतजार और अब विदाई… एम्स दिल्ली में कैसे बीतेंगे हरीश राणा के आखिरी दिन?

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि हरीश राणा को AIIMS दिल्ली के पेलिएटिव केयर सेंटर में स्थानांतरित किया जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यहां एक तय प्रक्रिया के तहत उनका उपचार धीरे-धीरे बंद किया जाएगा। इस दौरान कृत्रिम पोषण और पानी, जो ट्यूब के जरिए दिया जा रहा है, बंद कर दिया जाएगा। डॉक्टरों का ध्यान पूरी तरह मरीज को आराम देने पर रहेगा। उन्हें दर्द या बेचैनी से बचाने के लिए दवाएं और सेडेटिव दिए जाएंगे।