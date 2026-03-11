आधी रात धार्मिक स्थल जलाने की कोशिश, ज्वलनशील पदार्थ फेंक लगाई आग… इलाके में तनाव का माहौल

Palwal News:हरियाणा के पलवल स्थित सदर थाना क्षेत्र के गांव टीकरी ब्राह्मण में देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया, जब किसी शरारती तत्व ने एक धार्मिक स्थल को निशाना बनाते हुए वहां ज्वलनशील पदार्थ फेंक दिया। गनीमत यह रही कि अंदर सो रहे श्रद्धालुओं की समय रहते आंख खुल गई। जैसे ही उन्होंने धुआं उठते देखा, तुरंत सतर्कता दिखाते हुए पानी डालकर आग पर काबू पा लिया, जिससे एक बड़ी अनहोनी और सांप्रदायिक तनाव टल गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने पूरे गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया है। एहतियात के तौर पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि सुरक्षा व्यवस्था कायम रहे। पुलिस ने अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है और फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। राहत की बात यह है कि इस कायराना हरकत में किसी प्रकार की जान-माल की हानि नहीं हुई है।
वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस की भारी टुकड़ी ने मोर्चा संभाल लिया और घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया। जांच टीम ने स्थानीय निवासियों से फीडबैक लिया है और पूरे इलाके को निगरानी के घेरे में ले लिया गया है। आला अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि कानून-व्यवस्था पूरी तरह काबू में है और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है
पुलिस प्रवक्ता संजय कुमार के अनुसार, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल ने बिना देरी किए मौके पर मोर्चा संभाल लिया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए सघन जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस की टीमें आसपास लगे सीसीटीवी (CCTV) फुटेज खंगाल रही हैं और स्थानीय लोगों से भी सुराग जुटाए जा रहे हैं। प्रवक्ता ने सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले शरारती तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा और पहचान होते ही उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
उन्होंने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के तहत गांव में पांच से छह पुलिस टीमें तैनात की गई हैं। पुलिस लगातार गश्त कर रही है और हालात पर नजर रखी जा रही है। प्रशासन का कहना है कि गांव में फिलहाल किसी प्रकार का तनाव नहीं है और शांति बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों से भी अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।
