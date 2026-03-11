आधी रात धार्मिक स्थल जलाने की कोशिश, ज्वलनशील पदार्थ फेंक लगाई आग… इलाके में तनाव का माहौल

Palwal News:हरियाणा के पलवल स्थित सदर थाना क्षेत्र के गांव टीकरी ब्राह्मण में देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया, जब किसी शरारती तत्व ने एक धार्मिक स्थल को निशाना बनाते हुए वहां ज्वलनशील पदार्थ फेंक दिया। गनीमत यह रही कि अंदर सो रहे श्रद्धालुओं की समय रहते आंख खुल गई। जैसे ही उन्होंने धुआं उठते देखा, तुरंत सतर्कता दिखाते हुए पानी डालकर आग पर काबू पा लिया, जिससे एक बड़ी अनहोनी और सांप्रदायिक तनाव टल गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने पूरे गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया है। एहतियात के तौर पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि सुरक्षा व्यवस्था कायम रहे। पुलिस ने अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है और फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। राहत की बात यह है कि इस कायराना हरकत में किसी प्रकार की जान-माल की हानि नहीं हुई है।