नई दिल्ली

हड्डी जोड़ने वाला…तोड़ने लगा तिजोरी, लग्जरी के चक्कर में बना 'नेशनल चोर', 70 लाख की डकैती ने उड़ाए पुलिस के होश

delhi crime: हड्डियां जोड़ने वाला बना 'तिजोरी तोड़ने वाला'! देखिए कैसे लग्जरी लाइफ की हवस ने एक मालिशिये को 'नेशनल चोर' बना दिया, जिसने दिल्ली से जयपुर तक 70 लाख की डकैती से कोहराम मचा रखा था।

नई दिल्ली

image

Pooja Gite

Mar 11, 2026

delhi crime branch arrests chenu gang members rashid and faheem 70 lakh jaipur robbery solved

Delhi Crime: हड्डियां जोड़ने वाले हाथों ने जब तिजोरियां तोड़नी शुरू कीं, तो जुर्म की दुनिया का एक नया खलनायक पैदा हुआ! दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने रघुबीर नगर में एक फिल्मी स्टाइल ऑपरेशन को अंजाम देते हुए कुख्यात छेनू गैंग के दो सबसे बड़े मोहरों राशिद उर्फ सोनू और फहीम उर्फ डैनी को दबोच लिया है। 21 से ज्यादा संगीन मुकदमों के बोझ तले दबा राशिद, जिसने जयपुर में 70 लाख की डकैती डालकर पुलिस की नींद उड़ा रखी थी, अब सलाखों के पीछे अपनी लग्जरी लाइफ का हिसाब दे रहा है। इनके पास से बरामद अवैध हथियार और टाटा पंच कार इस बात का सबूत है कि ये शिकारी किसी और बड़ी वारदात की फिराक में थे। इनके काले कारनामों की फेहरिस्त देख खुद जांच अधिकारी भी सन्न रह गए हैं।

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राजधानी में सक्रिय संगठित अपराध के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए छेनू गैंग के दो शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान राशिद उर्फ सोनू और फहीम उर्फ डैनी के रूप में हुई है। इस गिरफ्तारी की सबसे हैरान कर देने वाली बात राशिद का पेशा है वह एक समय पर लोगों की टूटी हड्डियां जोड़ने और मालिश का काम करता था, लेकिन आलीशान जीवन की चाहत ने उसे अपराध की दुनिया का 'नेशनल चोर' बना दिया। दिल्ली, नोएडा और ग्रेटर नोएडा ही नहीं, बल्कि जयपुर और हैदराबाद जैसे शहरों में भी इस गिरोह ने चोरी और डकैती की बड़ी वारदातों को अंजाम दिया था।

क्राइम ब्रांच को मिली गुप्त सूचना

राशिद पर पहले से ही 21 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज हैं। पुलिस ने इनके पास से अवैध हथियार और एक कार भी बरामद की है, जिससे इनके किसी बड़ी साजिश में शामिल होने का अंदेशा है। जानकारी के अनुसार, 5 मार्च 2026 को क्राइम ब्रांच की टीम को एक गुप्त सूचना मिली थी कि छेनू गैंग से जुड़े कुछ अपराधी पश्चिमी दिल्ली के रघुबीर नगर इलाके में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। सूचना मिलते ही डीसीपी क्राइम ब्रांच हर्ष इंदोरा के निर्देश पर एसीपी राज कुमार की देखरेख में इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया।

दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी

5 और 6 मार्च की उस दरम्यानी रात, दिल्ली पुलिस की टीम ने गुरु गोबिंद सिंह अस्पताल के पास अपना जाल बिछा रखा था। अंधेरे के बीच एक संदिग्ध ग्रे रंग की टाटा पंच कार पुलिस की नजरों में आई। जैसे ही पुलिस ने रुकने का इशारा किया, कार सवार राशिद और फहीम ने भागने की नाकाम कोशिश की। लेकिन सतर्क पुलिस टीम ने साहस दिखाते हुए घेराबंदी की और संक्षिप्त हाथापाई के बाद दोनों को मौके पर ही दबोच लिया।

दो पिस्टल और पांच गोली बरामद

गिरफ्तारी के बाद शुरुआती पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को भटकाने का प्रयास किया, लेकिन कड़ी पूछताछ के आगे उनकी चालाकी काम नहीं आई। वाहन की तलाशी के दौरान कार से दो अवैध पिस्तौल और पांच कारतूस मिलने के बाद पुलिस ने टाटा पंच कार को अपने कब्जे में ले लिया है। इस बरामदगी के बाद दोनों के खिलाफ क्राइम ब्रांच थाने में आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

जयपुर की 70 लाख की चोरी का पर्दाफाश

इस गिरोह के पकड़े जाने से राजस्थान पुलिस को भी बड़ी राहत मिली है। दरअसल, मुख्य आरोपी राशिद जयपुर के थाना विधायक पुरी में दर्ज 70 लाख रुपये की चोरी के मामले में लंबे समय से भगोड़ा घोषित था। उसने अपने गिरोह के साथ मिलकर बड़ी मात्रा में सोने-चांदी के आभूषण और कैश लूटा था। दिल्ली क्राइम ब्रांच की इस सफलता ने अब जयपुर की उस सनसनीखेज वारदात की गुत्थी को भी सुलझा दिया है

दोनों का प्रोफाइल हैरान कर देगा आपको

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राजधानी में सक्रिय छेनू गैंग के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए दो कुख्यात अपराधियों, राशिद उर्फ सोनू और फहीम उर्फ डैनी को रघुबीर नगर से दबोच लिया है। 5 और 6 मार्च की दरम्यानी रात गुरु गोबिंद सिंह अस्पताल के पास बिछाए गए पुलिस के जाल में ये दोनों आरोपी अपनी ग्रे रंग की टाटा पंच कार सहित फंस गए, जहां संक्षिप्त हाथापाई के बाद पुलिस ने इन्हें अवैध पिस्तौल और जिंदा कारतूसों के साथ काबू किया। इस गिरफ्तारी की सबसे हैरान कर देने वाली कड़ी फहीम उर्फ डैनी है, जो पेशे से एक मालिशिया था और लोगों की टूटी हड्डियां जोड़ने का काम करता था, लेकिन अपने बचपन के दोस्त राशिद की लग्जरी लाइफस्टाइल से प्रभावित होकर वह जुर्म की दुनिया का हिस्सा बन गया। मुख्य आरोपी राशिद, जो मयूर विहार थाने का घोषित अपराधी है और जिस पर हत्या के प्रयास व डकैती जैसे 21 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज हैं, जयपुर के विधायक पुरी थाने में हुई 70 लाख रुपये की बड़ी चोरी के मामले में भी वांटेड था। दिल्ली, नोएडा से लेकर हैदराबाद तक चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले इस 'नेशनल चोर' और उसके साथी की गिरफ्तारी से न केवल दिल्ली-एनसीआर में संगठित अपराध पर लगाम लगेगी, बल्कि जयपुर पुलिस को भी बड़ी राहत मिली है।

