हड्डी जोड़ने वाला…तोड़ने लगा तिजोरी, लग्जरी के चक्कर में बना ‘नेशनल चोर’, 70 लाख की डकैती ने उड़ाए पुलिस के होश

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राजधानी में सक्रिय संगठित अपराध के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए छेनू गैंग के दो शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान राशिद उर्फ सोनू और फहीम उर्फ डैनी के रूप में हुई है। इस गिरफ्तारी की सबसे हैरान कर देने वाली बात राशिद का पेशा है वह एक समय पर लोगों की टूटी हड्डियां जोड़ने और मालिश का काम करता था, लेकिन आलीशान जीवन की चाहत ने उसे अपराध की दुनिया का 'नेशनल चोर' बना दिया। दिल्ली, नोएडा और ग्रेटर नोएडा ही नहीं, बल्कि जयपुर और हैदराबाद जैसे शहरों में भी इस गिरोह ने चोरी और डकैती की बड़ी वारदातों को अंजाम दिया था।
राशिद पर पहले से ही 21 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज हैं। पुलिस ने इनके पास से अवैध हथियार और एक कार भी बरामद की है, जिससे इनके किसी बड़ी साजिश में शामिल होने का अंदेशा है। जानकारी के अनुसार, 5 मार्च 2026 को क्राइम ब्रांच की टीम को एक गुप्त सूचना मिली थी कि छेनू गैंग से जुड़े कुछ अपराधी पश्चिमी दिल्ली के रघुबीर नगर इलाके में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। सूचना मिलते ही डीसीपी क्राइम ब्रांच हर्ष इंदोरा के निर्देश पर एसीपी राज कुमार की देखरेख में इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया।
5 और 6 मार्च की उस दरम्यानी रात, दिल्ली पुलिस की टीम ने गुरु गोबिंद सिंह अस्पताल के पास अपना जाल बिछा रखा था। अंधेरे के बीच एक संदिग्ध ग्रे रंग की टाटा पंच कार पुलिस की नजरों में आई। जैसे ही पुलिस ने रुकने का इशारा किया, कार सवार राशिद और फहीम ने भागने की नाकाम कोशिश की। लेकिन सतर्क पुलिस टीम ने साहस दिखाते हुए घेराबंदी की और संक्षिप्त हाथापाई के बाद दोनों को मौके पर ही दबोच लिया।
गिरफ्तारी के बाद शुरुआती पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को भटकाने का प्रयास किया, लेकिन कड़ी पूछताछ के आगे उनकी चालाकी काम नहीं आई। वाहन की तलाशी के दौरान कार से दो अवैध पिस्तौल और पांच कारतूस मिलने के बाद पुलिस ने टाटा पंच कार को अपने कब्जे में ले लिया है। इस बरामदगी के बाद दोनों के खिलाफ क्राइम ब्रांच थाने में आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
इस गिरोह के पकड़े जाने से राजस्थान पुलिस को भी बड़ी राहत मिली है। दरअसल, मुख्य आरोपी राशिद जयपुर के थाना विधायक पुरी में दर्ज 70 लाख रुपये की चोरी के मामले में लंबे समय से भगोड़ा घोषित था। उसने अपने गिरोह के साथ मिलकर बड़ी मात्रा में सोने-चांदी के आभूषण और कैश लूटा था। दिल्ली क्राइम ब्रांच की इस सफलता ने अब जयपुर की उस सनसनीखेज वारदात की गुत्थी को भी सुलझा दिया है
