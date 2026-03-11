हड्डी जोड़ने वाला…तोड़ने लगा तिजोरी, लग्जरी के चक्कर में बना ‘नेशनल चोर’, 70 लाख की डकैती ने उड़ाए पुलिस के होश

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राजधानी में सक्रिय छेनू गैंग के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए दो कुख्यात अपराधियों, राशिद उर्फ सोनू और फहीम उर्फ डैनी को रघुबीर नगर से दबोच लिया है। 5 और 6 मार्च की दरम्यानी रात गुरु गोबिंद सिंह अस्पताल के पास बिछाए गए पुलिस के जाल में ये दोनों आरोपी अपनी ग्रे रंग की टाटा पंच कार सहित फंस गए, जहां संक्षिप्त हाथापाई के बाद पुलिस ने इन्हें अवैध पिस्तौल और जिंदा कारतूसों के साथ काबू किया। इस गिरफ्तारी की सबसे हैरान कर देने वाली कड़ी फहीम उर्फ डैनी है, जो पेशे से एक मालिशिया था और लोगों की टूटी हड्डियां जोड़ने का काम करता था, लेकिन अपने बचपन के दोस्त राशिद की लग्जरी लाइफस्टाइल से प्रभावित होकर वह जुर्म की दुनिया का हिस्सा बन गया। मुख्य आरोपी राशिद, जो मयूर विहार थाने का घोषित अपराधी है और जिस पर हत्या के प्रयास व डकैती जैसे 21 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज हैं, जयपुर के विधायक पुरी थाने में हुई 70 लाख रुपये की बड़ी चोरी के मामले में भी वांटेड था। दिल्ली, नोएडा से लेकर हैदराबाद तक चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले इस 'नेशनल चोर' और उसके साथी की गिरफ्तारी से न केवल दिल्ली-एनसीआर में संगठित अपराध पर लगाम लगेगी, बल्कि जयपुर पुलिस को भी बड़ी राहत मिली है।