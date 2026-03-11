LPG cylinder shortage: दिल्ली हाई कोर्ट की कैंटीन में लंच बंद, मिडिल ईस्ट जंग से गहराया एलपीजी संकट

LPG cylinder shortage: अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रहा जंग खींचता जा रहा है। इसा खामियाजा केवल मिडिल इस्ट के देश नहीं भारत भी भुगत रहा है। दरअसल, यहां पर एलपीजी सप्लाई पर इतना बूरा प्रभाव पड़ा है कि देश में कमर्शियल एलपीजी की किल्लत हो गई है। इसी संकट की झलक अब दिल्ली हाई कोर्ट परिसर में भी देखने को मिली, जहां गैस सिलेंडर की कमी के कारण वकीलों की कैंटीन में दोपहर का भोजन बंद करना पड़ा।