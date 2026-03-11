हरियाणा के बुजुर्गों को सरकार करवाएगी मुफ्त यात्रा, ट्रेन के जरिए कर सकेंगे तीर्थ स्थलों के दर्शन

हरियाणा सरकार और आईआरसीटीसी के बीच हुए इस समझौते के तहत श्रद्धालुओं को अयोध्या, वाराणसी, पटना साहिब, नांदेड़ साहिब, पुष्कर, वैष्णो देवी, शिरडी और शनि शिंगणापुर जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की यात्रा कराई जाएगी। योजना की खास बात यह है कि भविष्य में मांग और आवश्यकता के आधार पर अन्य तीर्थ स्थलों को भी इस सूची में शामिल किया जा सकेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को इसका लाभ मिलता रहे।