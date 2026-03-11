11 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

हरियाणा के बुजुर्गों को सरकार करवाएगी मुफ्त यात्रा, ट्रेन के जरिए कर सकेंगे तीर्थ स्थलों के दर्शन

haryana mukhyamantri : हरियाणा के बुजुर्गों को सरकार अपनी तरफ से एक खास तोहफा देने जा रही है। जहां ट्रेन के जरिए हर एक बुजुर्ग पहुंचेंगे तीर्थ धाम और कर सकेंगे मुफ्त में दर्शन। दरअसल हरियाणा मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत प्रदेश के बुजुर्ग श्रद्धालुओं को अब ट्रेनों से अलग-अलग तीर्थ स्थलों के दर्शन कराया जाएगा।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Pooja Gite

Mar 11, 2026

haryana mukhyamantri tirth yatra scheme irctc mou

Haryana: हरियाणा सरकार और आईआरसीटीसी IRCTC के बीच मंगलवार को एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन MoU पर हस्ताक्षर हुए। इस दौरान सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक के. मकरंद पांडुरंग और आईआरसीटीसी के क्षेत्रीय प्रबंधक हरजोत सिंह संधू ने आधिकारिक दस्तावेजों पर साइन किए। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य हरियाणा मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत राज्य के बुजुर्गों को मुफ्त में विभिन्न धार्मिक स्थलों के दर्शन करवाना है।

अब तक अलग-अलग जिलों से हरियाणा परिवहन विभाग की वोल्वो बसों के माध्यम से हजारों पात्र बुजुर्गों को अयोध्या समेत विभिन्न तीर्थ स्थलों के निशुल्क दर्शन करवाए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आदेश पर श्रद्धालुओं के लिए ट्रेनों के माध्यम से भी तीर्थ स्थलों के दर्शन करवाने की योजना बनाई गई है।

खाने-पीने और ठहरने की अच्छी व्यवस्था रहेगी

इस विशेष ट्रेन में कुल 11 कोच होंगे, जिनमें से 10 कोच श्रद्धालुओं के लिए और एक कोच सेवा प्रदाता स्टाफ के लिए आरक्षित रहेगा। यात्रा का पूरा खर्च हरियाणा सरकार वहन करेगी, जिसमें श्रद्धालुओं के लिए भोजन, ठहरने की व्यवस्था और रेलवे स्टेशन से तीर्थ स्थल तक जाने के लिए बस सेवा पूरी तरह निशुल्क रहेगी।

इन पवित्र स्थलों पर ले जाने का हुआ करार

हरियाणा सरकार और आईआरसीटीसी के बीच हुए इस समझौते के तहत श्रद्धालुओं को अयोध्या, वाराणसी, पटना साहिब, नांदेड़ साहिब, पुष्कर, वैष्णो देवी, शिरडी और शनि शिंगणापुर जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की यात्रा कराई जाएगी। योजना की खास बात यह है कि भविष्य में मांग और आवश्यकता के आधार पर अन्य तीर्थ स्थलों को भी इस सूची में शामिल किया जा सकेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को इसका लाभ मिलता रहे।

60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को मौका मिलेगा

हरियाणा मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के हरियाणा के वरिष्ठ नागरिक जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है, को निशुल्क पवित्र स्थलों की यात्रा करवाई जाती है। योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र व्यक्ति तीर्थ यात्रा के लिए आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें

उत्तम नगर हत्याकांड: आरोपियों के घरों पर फिलहाल नहीं चलेगा बुलडोजर, हाई कोर्ट ने दिया स्टे
नई दिल्ली
uttam nagar murder delhi high court stay on bulldozer action

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

Published on:

11 Mar 2026 12:43 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / हरियाणा के बुजुर्गों को सरकार करवाएगी मुफ्त यात्रा, ट्रेन के जरिए कर सकेंगे तीर्थ स्थलों के दर्शन

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘मोदी जी ट्रंप के गुलाम बन गए हैं…’ केजरीवाल का हमला, कहा- देश को मिला सबसे कमजोर प्रधानमंत्री

Arvind Kejriwal called Narendra Modi the weakest Prime Minister of the country
नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, 31 साल के व्यक्ति को दिया इच्छा से मरने का अधिकार

Supreme Court
राष्ट्रीय

ग्रेटर नोएडा में सनसनी: 13वीं मंजिल से कूदकर MBA छात्रा ने दी जान, सोसाइटी में मचा हड़कंप

MBA student committed suicide jumping from 13th floor in Greater Noida
नई दिल्ली

FIITJEE का बड़ा ऐलान: जून 2026 से शुरू होगा प्रभावित छात्रों का फीस रिफंड, जानें क्या है पूरा शेड्यूल

FIITJEE Fee refunds for affected students will begin from June 2026 Know what is complete schedule
नई दिल्ली

उत्तम नगर हत्याकांड: आरोपियों के घरों पर फिलहाल नहीं चलेगा बुलडोजर, हाई कोर्ट ने दिया स्टे

uttam nagar murder delhi high court stay on bulldozer action
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.