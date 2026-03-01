FIITJEE का बड़ा ऐलान: जून 2026 से शुरू होगा प्रभावित छात्रों का फीस रिफंड, जानें क्या है पूरा शेड्यूल

यह मामला अगस्त 2024 से जुड़ा है, जब FIITJEE के कई केंद्रों पर अचानक ऑफलाइन कक्षाएं बंद हो गई थीं। संस्थान ने इसके पीछे बाहरी परिस्थितियों और वित्तीय दबाव के कारण उत्पन्न ‘फोर्स मेज्योर’ जैसी स्थिति का हवाला दिया था। इसके बाद छात्रों को FIITJEE के eSchool ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित कर दिया गया था। यह व्यवधान वेतन में देरी और कुछ केंद्रों के बंद होने जैसे संकटों से जुड़ा था, जिसके बाद संस्थान ने FIITJEE Universe ढांचे के तहत बड़े स्तर पर पुनर्गठन शुamiरू किया।