10 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Kidney Cancer Cause : कमर-पीठ में “यहां” हो रहा दर्द… किडनी कैंसर का संकेत, यूरोलॉजिस्ट ने बताए लक्षण और जरूरी जांच

World Kidney Day 2026 : विश्व किडनी दिवस 2026 को लेकर डॉ. विनीत मल्होत्रा (सीनियर यूरोलॉजिस्ट) ने लोगों को किडनी कैंसर के प्रति जागरूक करने के लिए जानकारी शेयर की है। आइए, किडनी कैंसर के लक्षण और कारण के बारे में जानते हैं।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Ravi Gupta

Mar 10, 2026

World Kidney Day 2026, Kidney Cancer Cause, A Urologist Explain KidneyCancer,

World Kidney Day 2026 | किडनी कैंसर की प्रतीकात्मक तस्वीर | Photo - Gemini AI

Kidney Cancer Cause : भारत में सभी कैंसर के 2-3% मामलों में किडनी कैंसर (रीनल सेल कार्सिनोमा) होता है। किडनी कैंसर (Kidney Cancer) के मामलों में भी बढ़ोत्तरी दिख रही है। किडनी कैंसर से कारण से लेकर बचाव और इसके जांच के बारे में डॉ. विनीत मल्होत्रा (सीनियर यूरोलॉजिस्ट) से पूरी बात समझेंगे।

Urologist Explain Kidney Cancer | किडनी कैंसर के बारे में डॉक्टर से जानिए

डॉ. मल्होत्रा कहते हैं, "किडनी शरीर का एक बेहद महत्वपूर्ण अंग है, जो खून को साफ करने, शरीर से विषैले पदार्थ बाहर निकालने और शरीर में पानी व मिनरल का संतुलन बनाए रखने का काम करती है। लेकिन खराब लाइफस्टाइल, गलत खानपान और कुछ बीमारियों के कारण किडनी से जुड़ी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि किडनी कैंसर के मामले भी धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं, इसलिए इसके लक्षण, कारण और बचाव के तरीकों के बारे में जागरूक होना जरूरी है।"

किडनी कैंसर का मुख्य कारण क्या है?

वो कहते हैं, किडनी कैंसर आमतौर पर तब होता है जब किडनी की कोशिकाएं अनियंत्रित तरीके से बढ़ने लगती हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। कुछ कारण निम्नलिखित हैं-

  • लंबे समय तक धूम्रपान करना
  • बढ़ता मोटापा
  • हाई ब्लड प्रेशर
  • आनुवांशिक कारण
  • लंबे समय तक कुछ दवाओं का सेवन
  • खराब लाइफस्टाइल

उपरोक्त सारी चीजें किडनी कैंसर के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। आपको इन चीजों से दूर रहने की जरुरत है। अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं तो इससे काफी हद तक खुद को बचा सकते हैं.

Sign of Kidney Cancer | किडनी कैंसर के शुरुआती लक्षण

इसको लेकर कहते हैं कि किडनी कैंसर के शुरुआती लक्षण अक्सर स्पष्ट नहीं होते, लेकिन कुछ संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आपको अगर निम्नलिखित लक्षण दिखते हैं तो डॉक्टर से अवश्य संपर्क करें-

  • पेशाब में खून आना (See Urine Color Chart)
  • कमर या पीठ के एक तरफ लगातार दर्द रहना
  • बिना कारण वजन कम होना
  • थकान, भूख कम लगना और कभी-कभी पेट में गांठ महसूस होना

वो इस बात पर जोर देते हुए कहते हैं कि अगर पेशाब में खून, लगातार पीठ दर्द या अचानक वजन कम होने जैसे लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर से जांच करानी चाहिए। समय पर पहचान होने से इलाज की सफलता काफी बढ़ जाती है।

Kidney Cancer Test | कौन-कौन सी जांच जरूरी?

किडनी से जुड़ी समस्या का पता लगाने के लिए डॉक्टर कुछ महत्वपूर्ण जांच कराने की सलाह देते हैं। इसमें ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और एमआरआई शामिल हो सकते हैं। कुछ मामलों में बायोप्सी की भी जरूरत पड़ती है ताकि कैंसर की पुष्टि की जा सके। ये जांच डॉक्टरी सलाह के अनुसार ही कराएं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cancer

Kidney Health

Published on:

10 Mar 2026 04:36 pm

Hindi News / Health / Kidney Cancer Cause : कमर-पीठ में “यहां” हो रहा दर्द… किडनी कैंसर का संकेत, यूरोलॉजिस्ट ने बताए लक्षण और जरूरी जांच

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Urine Leakage Problem: 40 के बाद महिलाओं में क्यों होती है यूरिन लीकेज की समस्या? एक्सपर्ट ने बताए उपाय

Urine Leakage Problem
स्वास्थ्य

Multiple Myeloma Symptoms: बिना चोट के टूटी हड्डी? सावधान! यह सामान्य फ्रैक्चर नहीं, हो सकता है कैंसर का शुरुआती संकेत

Multiple Myeloma Symptoms
स्वास्थ्य

Viagra Side Effects: सेक्स पावर बढ़ाने वाली गोलियों की ओवरडोज से 34 साल के युवक की मौत, जानिए इसके खतरे

Viagra Side Effects
स्वास्थ्य

अलवर जिला अस्पताल में मरीजों की भीड़, ओपीडी और दवाई काउंटर पर लगी लंबी कतारें

अलवर

Putin Health: 30 सेकेंड तक खांसी, मिनी स्ट्रोक… क्या रूसी राष्ट्रपति पुतिन बीमार हैं? वीडियो में दिखी ऐसी हालत

Vladimir Putin, Vladimir Putin Recent Viral video, Putin Health uncontrollable cough,
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.