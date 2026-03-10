Kidney Cancer Cause : कमर-पीठ में “यहां” हो रहा दर्द… किडनी कैंसर का संकेत, यूरोलॉजिस्ट ने बताए लक्षण और जरूरी जांच

डॉ. मल्होत्रा कहते हैं, "किडनी शरीर का एक बेहद महत्वपूर्ण अंग है, जो खून को साफ करने, शरीर से विषैले पदार्थ बाहर निकालने और शरीर में पानी व मिनरल का संतुलन बनाए रखने का काम करती है। लेकिन खराब लाइफस्टाइल, गलत खानपान और कुछ बीमारियों के कारण किडनी से जुड़ी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि किडनी कैंसर के मामले भी धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं, इसलिए इसके लक्षण, कारण और बचाव के तरीकों के बारे में जागरूक होना जरूरी है।"