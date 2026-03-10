अलवर जिला अस्पताल में मरीजों की भीड़, ओपीडी और दवाई काउंटर पर लगी लंबी कतारें



डॉक्टरों के अनुसार इन दिनों मौसम में बदलाव के कारण मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। खांसी, बुखार और वायरल संक्रमण के मरीज अधिक संख्या में अस्पताल पहुंच रहे हैं। बच्चों और बुजुर्गों में भी इन बीमारियों के मामले ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। डॉक्टरों ने लोगों को मौसम के अनुसार सावधानी बरतने, स्वच्छता बनाए रखने और लक्षण दिखाई देने पर तुरंत चिकित्सकीय सलाह लेने की बात कही है, ताकि बीमारियों से बचाव किया जा सके।