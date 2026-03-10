10 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

अलवर जिला अस्पताल में मरीजों की भीड़, ओपीडी और दवाई काउंटर पर लगी लंबी कतारें

बदलते मौसम के बीच अलवर जिला अस्पताल में मंगलवार को मरीजों की भीड़ देखने को मिली।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Mar 10, 2026

बदलते मौसम के बीच अलवर जिला अस्पताल में मंगलवार को मरीजों की भीड़ देखने को मिली। सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग उपचार के लिए अस्पताल पहुंचने लगे, जिसके चलते ओपीडी और दवाई काउंटर पर लंबी कतारें लग गईं। पर्ची बनवाने के लिए भी मरीजों और उनके परिजनों को काफी देर तक इंतजार करना पड़ा।

अस्पताल परिसर में सुबह से ही विभिन्न विभागों के बाहर मरीजों की भीड़ नजर आई। कई मरीज अपने परिजनों के साथ इलाज के लिए पहुंचे, जिससे अस्पताल में काफी भीड़भाड़ का माहौल बन गया। दवाई काउंटर पर भी मरीजों की लंबी लाइनें लगी रहीं और कर्मचारियों को दवाइयां देने में काफी व्यस्तता रही।


डॉक्टरों के अनुसार इन दिनों मौसम में बदलाव के कारण मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। खांसी, बुखार और वायरल संक्रमण के मरीज अधिक संख्या में अस्पताल पहुंच रहे हैं। बच्चों और बुजुर्गों में भी इन बीमारियों के मामले ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। डॉक्टरों ने लोगों को मौसम के अनुसार सावधानी बरतने, स्वच्छता बनाए रखने और लक्षण दिखाई देने पर तुरंत चिकित्सकीय सलाह लेने की बात कही है, ताकि बीमारियों से बचाव किया जा सके।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Mar 2026 02:52 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / अलवर जिला अस्पताल में मरीजों की भीड़, ओपीडी और दवाई काउंटर पर लगी लंबी कतारें

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

अलवर में मिनी सचिवालय के बाद अब पासपोर्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप

अलवर

अलवर के विजय नगर मैदान में इंद्रेश उपाध्याय की कथा 17 मार्च से होगी शुरू  

अलवर

Mandi News: एक दिन में मंडी में पहुंची 45 हजार कट्टे सरसों, जानिए नई सरसों का भाव

new sarson price
अलवर

Alwar Road Accident: एक घर का बुझा चिराग, दूसरे का सहारा टूटा, मामा-बुआ के बेटों की एक साथ चिता जलेगी

Two Cousins Killed in Head-On Bike Crash on Alwar Karauli Highway Two Others Seriously Injured
अलवर

ट्रेलर व 38 लाख के सरिए चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, पांच माह से था फरार

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.