Alwar Road Accident: एक घर का बुझा चिराग, दूसरे का सहारा टूटा, मामा-बुआ के बेटों की एक साथ चिता जलेगी

हादसे में जान गंवाने वाले युवकों की पहचान मंडावर निवासी ओमप्रकाश जांगिड़ (41) पुत्र मूलचंद और दिनेश जांगिड़ (28) पुत्र जगदीश के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक, दोनों मृतक आपस में मामा-बुआ के लड़के थे और साथ में ही फर्नीचर का काम करते थे। सोमवार को वे राजगढ़ में अपनी किसी रिश्तेदारी में गए थे और देर रात वापस घर लौट रहे थे, तभी काल ने उन्हें रास्ते में ही घेर लिया।