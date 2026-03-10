Rajasthan News: अलवर से भरतपुर तक 95 किमी मार्ग होगा फोरलेन, ढाई घंटे में पूरा होगा सफर, डीग-नगर में भी बनेगा बाइपास

Fourlane Road Project: अलवर से भरतपुर तक स्टेट हाईवे को टूलेन से चौड़ा कर फोरलेन बनाया जा रहा है। राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (आरएसआरडीसी) ने 667.14 करोड़ की डीपीआर बनाई है, जो वित्तीय स्वीकृति के लिए सरकार को भेजी है। हालांकि बजट में यह राशि मंजूर नहीं हुई, लेकिन डीपीआर का अध्ययन चल रहा है। माना जा रहा है कि दो से तीन माह में इसे मंजूरी मिल जाएगी। यह मार्ग बनने के बाद भरतपुर का सफर महज डेढ़ घंटे में तय होगा।