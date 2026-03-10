10 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

Rajasthan News: अलवर से भरतपुर तक 95 किमी मार्ग होगा फोरलेन, ढाई घंटे में पूरा होगा सफर, डीग-नगर में भी बनेगा बाइपास

Fourlane Road Project In Rajasthan: अलवर से भरतपुर तक स्टेट हाईवे को टूलेन से फोरलेन बनाने की योजना तैयार कर ली गई है। इसके लिए 667.14 करोड़ रुपए की डीपीआर बनाकर सरकार को वित्तीय स्वीकृति के लिए भेजी गई है।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Rakesh Mishra

Mar 10, 2026

Fourlane Road Project In Rajasthan, Rajasthan News, Fourlane Road Project, Alwar-Bharatpur Four-Lane Highway, Rajasthan Road Expansion, RSRDC DPR Update, Faster Travel Alwar to Bharatpur, State Highway Upgrade India, Highway Bypass Alleviating Traffic, 95km Highway Widening Project, Paniyala NH Development, Expressway Connectivity Rajasthan, Road Infrastructure Growth India, Alwar Bharatpur Travel Time Cut, Smart Road Projects Rajasthan, Safe & Smooth Highway Travel, Infrastructure Investment Rajasthan, Rapid Vehicle Movement Alwar-Bharatpur

एआई तस्वीर

Fourlane Road Project: अलवर से भरतपुर तक स्टेट हाईवे को टूलेन से चौड़ा कर फोरलेन बनाया जा रहा है। राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (आरएसआरडीसी) ने 667.14 करोड़ की डीपीआर बनाई है, जो वित्तीय स्वीकृति के लिए सरकार को भेजी है। हालांकि बजट में यह राशि मंजूर नहीं हुई, लेकिन डीपीआर का अध्ययन चल रहा है। माना जा रहा है कि दो से तीन माह में इसे मंजूरी मिल जाएगी। यह मार्ग बनने के बाद भरतपुर का सफर महज डेढ़ घंटे में तय होगा।

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे शुरू होने के बाद अलवरवासियों की पहुंच बगड़ तिराहे से शीतल होकर एक्सप्रेस वे पर बढ़ गई है। समय कम लगने एवं आरामदायक सफर होने के कारण अलवर के ज्यादातर लोग, व्यापारी और उद्योगपति दिल्ली-जयपुर जाने के लिए एक्सप्रेस वे का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन अलवर से शीतल तक करीब 30 किमी मार्ग टूलेन है।

इस सफर को पूरा करने में करीब 50 मिनट लग जाते हैं। इसे देखते हुए अलवर-भरतपुर के मध्य आ रहे इस मार्ग को भी फोरलेन बनाया जाएगा। भरतपुर का सफर अभी तक तीन घंटे से ज्यादा समय में पूरा होता है, जो कि 95 किमी है। अब फोरलेन बनने से सफर कम होकर ढाई घंटे का हो जाएगा। बीच में पनियाला एनएच भी बन रहा है। ऐसे में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भी इस हाईवे का कुछ हिस्सा बनाएगा।

बायपास से नगर व डीग की राह आसान होगी

अलवर-भरतपुर हाईवे के मध्य से ही नगर व डीग शहर के लिए बायपास निकाला जाएगा, जिससे भारी वाहन शहर से न गुजरकर इस मार्ग से आ-जा सकेंगे। जनता को जाम से लेकर अन्य समस्याओं से राहत मिलेगी। एक बायपास आरएसआरडीसी बनाएगा और दूसरा पीडब्ल्यूडी। 95 किमी के चौड़ीकरण के दौरान कुछ जमीन भी अधिग्रहित करने की योजना है। साथ ही हाईवे के बीच में डिवाइडर का निर्माण भी होगा।

अलवर से भरतपुर तक का सफर और आसान होगा। इसे फोरलेन बनाने के लिए डीपीआर बनाकर सरकार को वित्तीय स्वीकृति के लिए भेजी है। जैसे ही मंजूरी मिलेगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे।

  • राकेश मीणा, पीडी, आरएसआरडीसी, भरतपुर

अलवर-भरतपुर फोरलेन बनने से वाहन फर्राटा भर सकेंगे। समय की बचत होगी। इसका लाभ अलवर को भी काफी मिलेगा।

  • सतीश कुमार, पीडी, आरएसआरडीसी, अलवर

ये भी पढ़ें

Jodhpur: किसान की मौत के बाद हंगामा, बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मारपीट का आरोप, अस्पताल ने दिए 20 लाख
जोधपुर
Jodhpur News, Basni Jodhpur Incident, Private Hospital Dispute, Farmer Death Case, Bishnoi Mahasabha, Devendra Budiya, Hospital Bill Dispute, Jodhpur Protest News, Rajasthan Hospital Controversy, Patient Death Dispute, Hospital Staff Clash, Jodhpur Crime News, Rajasthan Breaking News, Hospital Protest Case, Police Mediation Jodhpur

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Mar 2026 06:00 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Rajasthan News: अलवर से भरतपुर तक 95 किमी मार्ग होगा फोरलेन, ढाई घंटे में पूरा होगा सफर, डीग-नगर में भी बनेगा बाइपास

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Monkey Attack: कपड़े सुखाने गई थी महिला, बंदरों ने किया हमला, जान बचाने के लिए छत से कूदी, टूट गए दोनों पैर

Alwar news, Barodamev monkey attack, monkey attack on woman, woman jumps from roof, monkey menace Rajasthan, monkey terror in town, Rajasthan local news, Alwar incident, monkey attack injury, woman injured by monkey attack, Barodamev news, monkey problem in India, rooftop monkey attack, Rajasthan breaking news, local incident Alwar
अलवर

पश्चिम बंगाल एसपी के नाम से फर्जी सोशल मीडिया आईडी बनाकर ठगी, रामगढ़ से साइबर अपराधी गिरफ्तार

अलवर

कार के इंजन में घुसा सांप, रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला

अलवर

5 नए शावकों के जन्म से चीतों की संख्या 53, सरिस्का में भी टाइगरों ने छुआ अर्द्धशतक, मंत्री ने शेयर की तस्वीर 

अलवर

टी-20 वर्ल्ड कप फाइनल के दौरान जश्न पर विवाद, दो पक्षों में मारपीट और पथराव

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.