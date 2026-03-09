पश्चिम बंगाल एसपी के नाम से फर्जी सोशल मीडिया आईडी बनाकर ठगी, रामगढ़ से साइबर अपराधी गिरफ्तार

पश्चिम बंगाल के पुलिस अधीक्षक के नाम से फर्जी सोशल मीडिया आईडी बनाकर साइबर ठगी करने वाले एक आरोपी को रामगढ़ थाना पुलिस और पश्चिम बंगाल पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को अलवर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के कोटा खुर्द गांव से पकड़ा गया।