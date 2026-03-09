श्रद्धा के साथ मनाई गई शीतला अष्टमी, महिलाओं ने ठंडे भोजन का लगाया भोग



धार्मिक मान्यता के अनुसार शीतला अष्टमी का पर्व विशेष रूप से उत्तम स्वास्थ्य, आरोग्य और त्वचा संबंधी रोगों से मुक्ति की कामना के लिए मनाया जाता है। इस दिन घरों में चूल्हा नहीं जलाया जाता और एक दिन पहले तैयार किए गए भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। श्रद्धालुओं ने पूरे विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना कर माता शीतला का आशीर्वाद प्राप्त किया। पर्व के चलते मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ रही और वातावरण भक्तिमय बना रहा।