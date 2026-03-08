‘अस्मिता खेलो इंडिया’ महिला एथलेटिक्स लीग का शुभारंभ, मंत्री संजय शर्मा ने खिलाड़ियों को किया सम्मानित

उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं को खेलों में आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और ‘अस्मिता खेलो इंडिया’ जैसे कार्यक्रम इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल हैं। प्रतियोगिता के समापन पर मंत्री संजय शर्मा ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में कॉलेज प्रशासन, खेल प्रशिक्षक, छात्राएं और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।