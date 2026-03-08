सरिस्का बफर जोन में फिर दिखे बाघिन ST-19 के शावक, जंगल में अठखेलियां करते दिखे।

इससे पहले शुक्रवार शाम को हुई साइटिंग में बाघिन ST-19 अपने चारों शावकों के साथ नजर आई थी। उस दौरान एक साथ पांच टाइगर दिखाई दिए थे, जो सरिस्का के बफर और कोर जोन में बहुत कम देखने को मिलता है। सरिस्का के बफर जोन में बारा लिबारी ट्रैक पर निमली जोहड़ी वाटर पॉइंट से करीब एक किलोमीटर आगे बाघिन ST-19 और उसके शावकों की साइटिंग हुई।