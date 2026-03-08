मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने किया मूर्ति अनावरण, प्रतिभा सम्मान समारोह में हुए शामिल

अलवर जिले के सकट क्षेत्र में स्थित टहला के देवनारायण मंदिर परिसर में रविवार को आयोजित मूर्ति अनावरण, प्रतिभा सम्मान समारोह, मेला और भंडारे के कार्यक्रम में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पूर्व कैबिनेट मंत्री हेमसिंह भड़ाना और गुर्जर समाज के प्रमुख नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की प्रतिमा का विधिवत अनावरण किया।