8 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

पिनान में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम का स्वागत, होली मिलन समारोह में जुटे भाजपा कार्यकर्ता

अलवर जिले के पिनान में रविवार को राजस्थान सरकार के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम का भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत किया।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Mar 08, 2026

अलवर जिले के पिनान में रविवार को राजस्थान सरकार के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम का भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत किया। भाजपा के राजगढ़–लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी बन्नाराम मीना की ओर से छप्पर हाउस पर होली मिलन समारोह एवं स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया।

जानकारी के अनुसार मंत्री जवाहर सिंह बेडम बृजनगर के आलमशाह में आयोजित एक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद थानागाजी के मोतीमहल में दिवंगत पूर्व मंत्री हेमसिंह भड़ाना की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे थे। इसी दौरान वे पिनान स्थित छप्पर हाउस पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा, माला, साफा व दुपट्टा पहनाकर तथा तलवार भेंट कर उनका स्वागत किया।

इस अवसर पर मंत्री बेडम ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पिनान में पुलिस थाना खोलने का निर्णय क्षेत्र की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। उन्होंने बताया कि यहां एक्सप्रेस-वे होने से कई राज्यों से कनेक्टिविटी है, जिससे आपराधिक गतिविधियों की संभावना रहती है। पुलिस थाना खुलने से अपराधों पर अंकुश लगेगा और गौ तस्करी जैसे मामलों पर भी सख्ती से कार्रवाई हो सकेगी।

मंत्री ने महुआ मंडावर से कोठी नारायणपुर तक स्वीकृत राष्ट्रीय राजमार्ग 921 के लिए राशि स्वीकृत होने की जानकारी भी दी और इसे क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने राज्य सरकार और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों का भी उल्लेख किया।

कार्यक्रम में अलवर जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर, पूर्व विधायक रामहेत यादव, सवाई माधोपुर भाजपा जिलाध्यक्ष व पूर्व विधायक मानसिंह गुर्जर, राजगढ़ नगरपालिका चेयरमैन सतीश दुहारिया सहित कई जनप्रतिनिधि और भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद मंत्री बेडम थानागाजी के लिए रवाना हो गए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 Mar 2026 04:21 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / पिनान में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम का स्वागत, होली मिलन समारोह में जुटे भाजपा कार्यकर्ता

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

ईरान-इजराइल युद्ध का इफेक्ट, शिपमेंट का किराया 50 प्रतिशत और इंश्योरेंस की दरें 10 प्रतिशत बढ़ी

अलवर

‘अस्मिता खेलो इंडिया’ महिला एथलेटिक्स लीग का शुभारंभ, मंत्री संजय शर्मा ने खिलाड़ियों को किया सम्मानित

अलवर

सरिस्का बफर जोन में फिर दिखे बाघिन ST-19 के शावक, जंगल में अठखेलियां करते दिखे।

अलवर

मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने किया मूर्ति अनावरण, प्रतिभा सम्मान समारोह में हुए शामिल

अलवर

LPG Gas Cylinder News : रसोई गैस की होने लगी किल्लत, सिलेंडर ढूंढते नजर आए ग्राहक

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.