पिनान में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम का स्वागत, होली मिलन समारोह में जुटे भाजपा कार्यकर्ता

इस अवसर पर मंत्री बेडम ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पिनान में पुलिस थाना खोलने का निर्णय क्षेत्र की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। उन्होंने बताया कि यहां एक्सप्रेस-वे होने से कई राज्यों से कनेक्टिविटी है, जिससे आपराधिक गतिविधियों की संभावना रहती है। पुलिस थाना खुलने से अपराधों पर अंकुश लगेगा और गौ तस्करी जैसे मामलों पर भी सख्ती से कार्रवाई हो सकेगी।