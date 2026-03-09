दर्दनाक हादसा: अलवर में कार डिवाइडर से टकराई, शकुन ग्रुप के एमडी वल्लभ माहेश्वरी का निधन

अलवर। रैणी थाना क्षेत्र में एक्सप्रेस-वे पर रविवार को एक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। हादसे में शकुन ग्रुप के एमडी वल्लभ माहेश्वरी (62) का निधन हो गया। माहेश्वरी जयपुर से दिल्ली की तरफ जा रहे थे, तब यह हादसा हुआ। माहेश्वरी और उनके ड्राइवर को घायलावस्था में पिनान अस्पताल में भर्ती कराया। वहां प्राथमिक इलाज के बाद हालत गंभीर होने पर उन्हें अलवर रेफर किया गया, जहां एक निजी अस्पताल में उनका निधन हो गया।