राजस्थान: डंपर की चपेट में बुजुर्ग की मौत पर भड़का जनाक्रोश: ग्रामीणों का पुलिस पर पथराव, 4 पुलिसकर्मी घायल

झुंझुनूं। खेतड़ी क्षेत्र के मेहाड़ा जाटूवास गांव में ओवरलोड डंपर से कुचलकर एक बुजुर्ग की मौत के बाद शनिवार रात को माहौल तनावपूर्ण हो गया। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने शव उठाने पहुंची पुलिस का विरोध किया और देखते ही देखते मामला उग्र हो गया। ग्रामीणों ने पुलिस वाहन में तोड़फोड़ कर पुलिसकर्मियों पर पथराव कर दिया। देर रात पथराव में मेहाड़ा थानाधिकारी राम मनोहर, खेतड़ी थानाधिकारी मोहनलाल गुर्जर सहित हेड कांस्टेबल शकुंतला व कांस्टेबल गौतम घायल हो गए। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए देर रात 22 लोगों को शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार किया। वहीं, रविवार को ग्रामीणों ने गिरफ्तारी और डंपर जब्त करने की मांग को लेकर करीब साढ़े छह घंटे तक धरना भी दिया।