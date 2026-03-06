Success Story: शेखावटी की बेटी ने मनवाया लोहा; 19 साल की उम्र में बनीं देश की सबसे युवा महिला सीए

झुंझुनूं। यदि लक्ष्य साफ हो, मेहनत नियमित हो और आत्मविश्वास बना रहे तो उम्र कभी बाधा नहीं बनती। झुंझुनूं की राजकुमारी पारीक ने यह बात सच कर दिखाया है। श्याम नगर, गुढ़ा रोड निवासी राजकुमारी ने महज 19 वर्ष 126 दिन की उम्र में चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) बनकर देश की सबसे युवा महिला सीए बनने का रेकॉर्ड अपने नाम किया है।