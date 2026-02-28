Shekhawati News: नूंह मेवात के बुचड़खाने में ले जाए जा रहे 4 ऊंट करवाए मुक्त, आरोपी गिरफ्तार

Jhunjhunu News: मंड्रेला थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बूचड़खाने में वध के लिए ले जाते हुए पशुओं को मुक्त करवाया है। मंड्रेला थानाक्षेत्र में यह कार्रवाई अवैध पशु परिवहन के विरुद्ध की गई। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही एक पिकअप वाहन जब्त कर लिया गया है।