Rajasthan News: पंचायत-निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस के इस दिग्गज नेता को लगा तगड़ा झटका, भजनलाल सरकार ने लिया बड़ा फैसला

Congress Leader Kailash Chotiya: झुंझुनूं/नवलगढ़। राजस्थान में होने वाले पंचायत और नगर निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस नेता कैलाश चोटिया को बड़ा झटका लगा है। राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन विभाग ने नवलगढ़ नगरपालिका के पूर्व उपाध्यक्ष कैलाश चोटिया को अगले 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया है। इस संबंध में स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक व विशिष्ट सचिव जुईकर प्रतीक चंद्रशेखर ने आदेश जारी किया है।