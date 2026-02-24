24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झुंझुनू

Jhunjhununews : दिनदहाड़े ऑटो ड्राइवर व साथियों ने बस कंडक्टर को पीटा, यूनियन में उबाल

मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की। पुलिस ने एक ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

2 min read
Google source verification

झुंझुनू

image

Jitendra Kumar Yogi

Feb 24, 2026

झुंझुनूं शहर के गुढ़ा मोड़ इलाके में एक बस कंडक्टर पर ऑटो ड्राइवर और उसके साथियों की ओर से कथित रूप से हमला किए जाने का मामला सामने आया है। घटना के बाद बस यूनियन में भारी आक्रोश है और प्रशासन से ऑटो चालकों की मनमानी पर लगाम लगाने की मांग तेज हो गई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है।

चनाना से शुरू हुआ विवाद, गुढ़ा मोड़ पर हमला

पीड़ित बस कंडक्टर विक्रम के अनुसार विवाद की शुरुआत चनाना क्षेत्र से हुई। वहां एक ऑटो ड्राइवर कथित रूप से बस स्टैंड के पास से सवारियां बैठा रहा था। विक्रम ने उसे नियमों का हवाला देते हुए समझाया कि ऑटो केवल नगरपालिका क्षेत्र के भीतर ही संचालित किए जा सकते हैं और इस क्षेत्र से सवारी नहीं बैठानी चाहिए। बताया जा रहा है कि इसी बात से नाराज होकर ऑटो ड्राइवर ने रंजिश पाल ली। जैसे ही बस झुंझुनूं के गुढ़ा मोड़ पर पहुंची, पहले से मौजूद ऑटो ड्राइवर और उसके 4-5 साथियों ने बस रुकवाकर विक्रम पर हमला कर दिया। हमले में कंडक्टर को शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं।

मौके पर जुटी यूनियन, प्रशासन को दी चेतावनी

घटना की सूचना मिलते ही बस यूनियन के सदस्य बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे। यूनियन सदस्य दिलीप ने घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि ऑटो रिक्शा चालकों की मनमानी और दबंगई बढ़ती जा रही है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि ऑटो संचालन को उनके निर्धारित क्षेत्र तक सीमित किया जाए और नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। यूनियन प्रतिनिधियों ने स्थानीय पुलिस थाने में लिखित शिकायत भी सौंपी है।

पुलिस की कार्रवाई: एक आरोपी गिरफ्तार

थाना अधिकारी श्रवण कुमार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की। पुलिस ने एक ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

शहर में बढ़ता तनाव, निगाहें प्रशासन पर

घटना के बाद से बस यूनियन और ऑटो चालकों के बीच तनाव का माहौल बना हुआ है। आमजन की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। अब सभी की निगाहें प्रशासन पर टिकी हैं कि वह इस विवाद को कैसे सुलझाता है और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

24 Feb 2026 12:45 pm

Published on:

24 Feb 2026 12:32 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / Jhunjhununews : दिनदहाड़े ऑटो ड्राइवर व साथियों ने बस कंडक्टर को पीटा, यूनियन में उबाल

पत्रिका लाइव अपडेट

Chhattisgarh Budget 2026 Live Updates: वित्त मंत्री ओपी चौधरी पेश कर रहे छत्तीसगढ़ का बजट, यहां पढ़िए पल पल अपडेट्स

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
रायपुर

बड़ी खबरें

View All

झुंझुनू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

झुंझुनूं पुलिस का बड़ा एक्शन, रोहित गोदारा गैंग का तीसरा गुर्गा गिरफ्तार, कॉलेज संचालक से मांगी थी 2 करोड़ की फिरौती

Rohit Godara, Rohit Godara gang, ransom of Rs 2 crore, ransom of Rs 2 crore in Jhunjhunu, ransom threat, ransom call, Jhunjhunu news, Rajasthan news, रोहित गोदारा, रोहित गोदारा गैंग, 2 करोड़ की फिरौती, झुंझुनूं में 2 करोड़ की फिरौती, फिरौती के लिए धमकी, फिरौती के लिए कॉल, झुंझुनूं न्यूज, राजस्थान न्यूज
झुंझुनू

Rajasthan: पंचायत-निकाय चुनाव को लेकर शस्त्र जमा कराने का आदेश जारी, उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी

Panchayat-nikay Chunav
झुंझुनू

Jhunjhunu news : झुंझुनूं–राजगढ़ स्टेट हाइवे पर बिना टोल नहीं होगा सफर, धनूरी व लंबोर प्लाजा से होगी वसूली

झुंझुनू

सस्ता पेट्रोल-डीजल बना सिरदर्द: हरियाणा से तस्करी, राजस्थान के पंपों की बिक्री 60% घटी

झुंझुनू

झुंझुनूं: दोस्त की बेटी की शादी में आना था, गांव पहुंची सीआरपीएफ एसआई की पार्थिव देह

झुंझुनू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.