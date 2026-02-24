Jhunjhununews : दिनदहाड़े ऑटो ड्राइवर व साथियों ने बस कंडक्टर को पीटा, यूनियन में उबाल

पीड़ित बस कंडक्टर विक्रम के अनुसार विवाद की शुरुआत चनाना क्षेत्र से हुई। वहां एक ऑटो ड्राइवर कथित रूप से बस स्टैंड के पास से सवारियां बैठा रहा था। विक्रम ने उसे नियमों का हवाला देते हुए समझाया कि ऑटो केवल नगरपालिका क्षेत्र के भीतर ही संचालित किए जा सकते हैं और इस क्षेत्र से सवारी नहीं बैठानी चाहिए। बताया जा रहा है कि इसी बात से नाराज होकर ऑटो ड्राइवर ने रंजिश पाल ली। जैसे ही बस झुंझुनूं के गुढ़ा मोड़ पर पहुंची, पहले से मौजूद ऑटो ड्राइवर और उसके 4-5 साथियों ने बस रुकवाकर विक्रम पर हमला कर दिया। हमले में कंडक्टर को शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं।