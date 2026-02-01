झुंझुनूं पुलिस का बड़ा एक्शन, रोहित गोदारा गैंग का तीसरा गुर्गा गिरफ्तार, कॉलेज संचालक से मांगी थी 2 करोड़ की फिरौती

एसपी बृजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि घटना 14 सितंबर 2025 की है। परिवादी संजीव कुमार के पास विदेशी नंबरों से कॉल आने शुरू हुए। डरे हुए परिवादी ने अनजान नंबर होने के कारण पहले कॉल नहीं उठाए, लेकिन 24 सितंबर को कॉल उठाने पर सामने वाले ने खुद को रोहित गोदारा ग्रुप का सदस्य बताया। इसके बाद व्हॉट्सऐप पर वॉइस रिकॉर्डिंग भेजकर 2 करोड़ रुपए की मांग की गई। धमकी यहीं नहीं रुकी, बदमाशों ने चैट के जरिए मैसेज भेजा कि अगर समझौता नहीं किया तो जल्द ही तुझे और तेरे परिवार को ठेकेदार (मार देना) बना देंगे।