Rajasthan Crime: अपनों ने ही दी रूह कंपाने वाली मौत! 5 साल बाद बच्चे के शव की तलाश; एक्सप्रेस-वे किनारे 6 घंटे चली खुदाई

परिजनों की ओर से 16 अगस्त 2020 को बांदीकुई थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। मामला न्यायालय तक पहुंचने के बाद पुलिस ने हाल ही में एक युवक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। पूछताछ में युवक ने बालक की हत्या कर शव एक्सप्रेस-वे किनारे दफनाने का संकेत दिया, जिसके आधार पर खुदाई कराई गई।