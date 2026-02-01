दौसा में सिलिकोसिस से जवान मौतें हो रही, सरकार गंभीरता बरते: अशोक गहलोत

उन्होंने कहा कि सिलिकोसिस से जवान मौतें हो रही हैं। यह बहुत खतरनाक बीमारी है। यह होने के बाद मौत तय है। कैंसर से मौत में समय लगता है, लेकिन यह बीमारी उससे भी गंभीर है। भारत सरकार हो या राजस्थान सरकार, उसे इस बीमारी को उच्च प्राथमिकता में लेना चाहिए। जहां सिलिकोसिस बीमारी हो रही है, वहां कारखानों पर निगरानी होनी चाहिए। जो गलत तरीके से कार्य कर रहे हैं वहां टीम नियमित मॉनिटरिंग करे। ठेकेदारों को पाबंद किया जाए।