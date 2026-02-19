Covid Vaccine : युवा और बच्चों में बढ़ते ‘कार्डियक अरेस्ट’ से अशोक गहलोत चिंतित, कहा- जनता जानना चाहती है इन मौतों की असली वजह

Covid Vaccine : राजस्थान में युवाओं और बच्चों में बढ़ते 'कार्डियक अरेस्ट' व अचानक मौतों पर चिंता जताते हुए कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहाकि दुःखद है कि वर्तमान सरकार ने इस दिशा में कदम नहीं बढ़ाए। अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया X पर लिखा कि कल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली व अन्य विधायकों ने प्रदेश में युवाओं और बच्चों में बढ़ते 'कार्डियक अरेस्ट' व अचानक मौतों पर जो चिंता जताई है, वह अत्यंत गंभीर है।