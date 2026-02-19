19 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Covid Vaccine : युवा और बच्चों में बढ़ते ‘कार्डियक अरेस्ट’ से अशोक गहलोत चिंतित, कहा- जनता जानना चाहती है इन मौतों की असली वजह

Covid Vaccine : प्रदेश में युवाओं और बच्चों में बढ़ते 'कार्डियक अरेस्ट' व अचानक मौतों पर चिंता जताते हुए कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहाकि दुःखद है कि वर्तमान सरकार ने इस दिशा में कदम नहीं बढ़ाए। सरकार इसे 'सामान्य' बताकर पल्ला नहीं झाड़ सकती।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Feb 19, 2026

Ashok Gehlot worried over rising cardiac arrests among young people and children saying public right to know real cause of these deaths

कांग्रेस नेता अशोक गहलोत। फाइल फोटो पत्रिका

Covid Vaccine : राजस्थान में युवाओं और बच्चों में बढ़ते 'कार्डियक अरेस्ट' व अचानक मौतों पर चिंता जताते हुए कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहाकि दुःखद है कि वर्तमान सरकार ने इस दिशा में कदम नहीं बढ़ाए। अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया X पर लिखा कि कल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली व अन्य विधायकों ने प्रदेश में युवाओं और बच्चों में बढ़ते 'कार्डियक अरेस्ट' व अचानक मौतों पर जो चिंता जताई है, वह अत्यंत गंभीर है।

अशोक गहलोत ने लिखा कि फिट दिखने वाले नौजवानों और डॉक्टरों की ऐसी आकस्मिक मृत्यु समाज में एक गहरे डर और संदेह को जन्म दे रही है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एस्ट्राजेनेका (Covishield) जैसी वैक्सीन के 'रेयर साइड इफेक्ट्स' (जैसे TTS) पर चर्चा हो चुकी है।

धुंध को साफ करना सरकार की जिम्मेदारी

अशोक गहलोत ने आगे लिखा कि यद्यपि ICMR की हालिया रिपोर्ट्स (जुलाई 2025) में सीधा संबंध नहीं पाया गया है, लेकिन 'लॉन्ग कोविड' और 'वैक्सीन' के हृदय तंत्र पर प्रभाव को लेकर दुनियाभर में गहन शोध जारी हैं। इस धुंध को साफ करना सरकार की जिम्मेदारी है।

'सामान्य' बताकर पल्ला नहीं झाड़ सकती सरकार

अशोक गहलोत ने लिखा कि हमारी सरकार ने 2023 के बजट में RUHS में 'Center for Post-Covid Rehabilitation' की घोषणा की थी ताकि ऐसे ही विषयों पर शोध हो सके। दुःखद है कि वर्तमान सरकार ने इस दिशा में कदम नहीं बढ़ाए। सरकार इसे 'सामान्य' बताकर पल्ला नहीं झाड़ सकती।

उच्च-स्तरीय वैज्ञानिक जांच कमेटी बनाएं सरकार

अशोक गहलोत ने लिखा कि मैं राज्य और केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि वे राजनीति से ऊपर उठकर इस मुद्दे पर एक उच्च-स्तरीय वैज्ञानिक जांच (Scientific Investigation) कमेटी बनाएं। जनता को यह जानने का हक है कि इन मौतों का असली कारण क्या है ताकि भविष्य में अनमोल जिंदगियां बचाई जा सकें।

ये भी पढ़ें

Jaipur Metro : जयपुर मेट्रो विस्तार पर नया अपडेट, जलमहल और कानोता पर सरकार का आया बड़ा बयान
जयपुर
Jaipur Metro expansion New Update Bhajanlal government big statement on Jalmahal and Kanota

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

19 Feb 2026 02:25 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Covid Vaccine : युवा और बच्चों में बढ़ते ‘कार्डियक अरेस्ट’ से अशोक गहलोत चिंतित, कहा- जनता जानना चाहती है इन मौतों की असली वजह

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: लॉरेंस गैंग की खुशनुमा अंसारी उर्फ मैडम जहर गिरफ्तार, ब्यूटी पार्लर की आड़ में चला रही थी ड्रग्स-हथियारों का सिंडिकेट

Rajasthan Lawrence Bishnoi Gang Madam Zehar Arrested
जयपुर

AI Revolution: अब सेकंडों में FIR होगी तैयार: AI ने बदल दी पुलिस की जिंदगी

जयपुर

Rajasthan Politics : SMS अस्पताल मुद्दे पर दुखी अशोक गहलोत ने सीएम भजनलाल को घेरा, कही ये बड़ी बात

SMS Hospital Jaipur issue unhappy Ashok Gehlot cornered CM Bhajan Lal said this big thing
जयपुर

Jaipur: रेस्टोरेंट पर 100 करोड़ की टैक्स चोरी का शक, जयपुर से मुंबई तक हड़कंप, रेड के दौरान भी काउंटर पर बिकते रहे कचौरी-समोसे

IT raid in Jaipur
जयपुर

संपादकीय: शीर्ष चिकित्सा संस्थानों में भी खाली पद चिंताजनक

Vacant positions at AIIMS
ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.