Jaipur Metro : जयपुर मेट्रो विस्तार पर नया अपडेट, जलमहल और कानोता पर सरकार का आया बड़ा बयान

Jaipur Metro : जयपुर में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार को लेकर सरकार ने संकेत दिए हैं कि जलमहल और कानोता तक मेट्रो पहुंचाने की संभावनाओं का आकलन किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के सवाल पर सरकार ने स्पष्ट किया कि यातायात सलाहकार स्तर पर संभावित मेट्रो मार्ग व अन्य जरूरत का विस्तृत आकलन हो रहा है। फिजिबिलिटी मिलने पर डीपीआर तैयार कराई जाएगी।