Rajasthan Weather Update : मौसम विभाग का नया Prediction, राजस्थान के इन 5 संभाग में हल्के से मध्यम बारिश का अलर्ट, 30-40 KMPH की रफ्तार से चलेगी तूफानी हवा

जयपुर में बुधवार सुबह 4 बजे से मौसम बदला-बदला नजर आया। सुबह 4 बजे से तेज हवाएं चलने लगीं थीं। साथ ही जबरदस्त बिजली कड़कने लगी थीं। इसी के साथ पहले तो धीमे-धीमे फिर तेज गति से बारिश का दौर शुरू हो गया। अभी 12 बजे भी जारी है। शहर के दादी का फाटक, खिरणी फाटक सहित कई एरिया में ओले भी गिरे। बदले मौसम के कारण सुबह फिर से सर्दी महसूस हुई है।