GDP Contribution: 16वां वित्त आयोग- विकास और संतुलन के बीच नई डगर

यह सहकारी संघवाद के लिए जोखिम भरा भी हो सकता है, क्योंकि गरीब राज्यों को लग सकता है कि संकट के समय उनके पास मजबूत सुरक्षा कवच नहीं बचा है। 16वां वित्त आयोग एक बदलाव के साथ निरंतरता की मिसाल है। यह भारत के राजकोषीय ढांचे को सिर्फ खैरात या मदद देने वाली मानसिकता से निकालकर विकासोन्मुखी मॉडल की ओर ले जाता है। हालांकि, आरबीआई की ओर से केंद्र को दिए जाने वाले भारी अधिशेष जैसे मुद्दे अब भी अनसुलझे हैं। भारत की सफलता इस पर निर्भर करेगी कि हम एक ऐसा संतुलन कैसे बनाते हैं कि हर राज्य के नागरिक को समान गुणवत्तापूर्ण न्यूनतम सेवाएं मिलें और सुधार करने वाले राज्यों को उनकी मेहनत का फल भी। यदि संतुलन बिगड़ा, तो विवाद सिर्फ रुपए व प्रतिशत का नहीं रह जाएगा, बल्कि यह हमारे संविधान की साझा प्रगति की मूल भावना को भी चोट पहुंचा सकता है।