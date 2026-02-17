संपादकीय: आइआइटी में इंटर कैंपस अध्ययन सार्थक पहल

इस प्रोग्राम की खासियत यह है कि यह आइआइटी के छात्र को अपनी पसंद की किसी अन्य आइआइटी में एक सेमेस्टर में अध्ययन करने की सुविधा प्रदान करेगा। वहां उसके जो क्रेडिट बनेंगे, वे उसके मूल आइआइटी में जुड़ जाएंगे। इसमें छात्र को लाभ यह है कि एक ही डिग्री में उसे दो आइआइटी की व्यवस्था का एक्सपोजर मिलेगा। इसमें दूसरा आइआइटी स्वाभाविक रूप से ऊंची रैंक का ही होगा। इसी ऊंची रैंक के आइआइटी के माहौल, संसाधनों तथा अपेक्षाकृत अधिक अनुभवी, दक्ष और प्रतिस्पर्धी प्रोफेसरों का सान्निध्य विद्यार्थी को बेहतर तरीके से पारंगत कर सकेगा। इसका असर सिर्फ उस सेमेस्टर विशेष तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि विद्यार्थी के पूरे अध्ययनकाल को एक अलग ही स्तर पर ले जाएगा, इसकी भी पूरी उम्मीद रहेगी।