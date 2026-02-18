India AI Impact Summit 2026 : भारत मंडपम नई दिल्ली से राजस्थान के लिए आई एक अच्छी खबर, जानें क्या है?

India AI Impact Summit 2026 : भारत मंडपम नई दिल्ली से राजस्थान के लिए आई एक अच्छी खबर। भारत मंडपम में इंडिया आर्टफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन चल रहा है। समिट में राजस्थान सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने 'राजस्थान AI पवेलियन' तैयार किया है। गुड न्यूज यह है कि यह पवेलियन दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है। 20 फरवरी को इसका समापन हो जाएगा।