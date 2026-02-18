पीएम किसान योजना: राजस्थान के 66 लाख से अधिक किसानों के लिए खुशखबरी, 2 हजार की किस्त पर आई बड़ी खबर

स्टेप 1: पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: होम पेज पर 'Know Your Status' के विकल्प पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें, अगर नंबर नहीं पता, तो मोबाइल नंबर से सर्च करें।

स्टेप 4: कैप्चा कोड भरकर 'Get Data' पर क्लिक करें।

स्टेप 5: यहां देखें कि आपके स्टेटस में 'e-KYC' और 'Land Seeding' के आगे YES लिखा है या नहीं।