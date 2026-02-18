खुशखबरी: स्टूडेंट्स, महिलाओं और किसानों के लिए दीया कुमारी ने खोला खजाना, जानें आपके शहर को क्या मिला?

वित्त मंत्री दीया कुमारी ने अर्थव्यवस्था को लेकर विपक्ष पर तंज कसा कि खजाना खाली कर गए और सीख हमें देते हैं। घाटे के बीज बोकर हिसाब हमसे लेते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की जीएसडीपी अगले साल तक 21 लाख करोड़ पार जाने का अनुमान है, जो कांग्रेस राज की तुलना में 41 प्रतिशत से ज्यादा है। नई भर्तियां नहीं होने के सवाल पर जवाब दिया कि एक लाख नियुक्तियां हो चुकी हैं। निजी क्षेत्र में दो लाख रोजगार और 1.43 लाख भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं।